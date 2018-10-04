Материальный ущерб составил больше 65 000 рублей
Материальный ущерб составил больше 65 000 рублей
В Петушинском районе 46-летнего местного жителя обвиняют в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Следствие установило, что с весны этого года злоумышленник проникал в чужие дачные дома. Он крал оттуда бытовую технику, инструменты и даже еду. Материальный ущерб составил больше 65 000 рублей.
Полицеские задержали злоумышленника, и он признал свою вину. Большая часть похищенных вещей вернули законным владельцам.
Материалы уголовного дела направлены в суд.