Материальный ущерб составил больше 65 000 рублей

Материальный ущерб составил больше 65 000 рублейВ Петушинском районе 46-летнего местного жителя обвиняют в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что с весны этого года злоумышленник проникал в чужие дачные дома. Он крал оттуда бытовую технику, инструменты и даже еду. Материальный ущерб составил больше 65 000 рублей.Полицеские задержали злоумышленника, и он признал свою вину. Большая часть похищенных вещей вернули законным владельцам.Материалы уголовного дела направлены в суд.