От одной из легковушек почти ничего не осталась
От одной из легковушек почти ничего не осталась
В Покрове произошла крупная авария. Ранним утром 4 октября на трассе М-7 столкнулись сразу три машины.
По предварительной информации ГИБДД, 59-летний водитель KIA не смог правильно сохранить дистанцию и врезался в Opel. От столкновения KIA отбросило на стоящий грузовик. Правая часть легковушки оказалась почти полностью искорежена.
В ДТП никто не погиб, но 39-летнюю пассажирку KIA госпитализировали с сотрясением мозга и переломами лобных костей черепа.