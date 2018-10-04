От одной из легковушек почти ничего не осталась

От одной из легковушек почти ничего не осталасьВ Покрове произошла крупная авария. Ранним утром 4 октября на трассе М-7 столкнулись сразу три машины.По предварительной информации ГИБДД, 59-летний водитель KIA не смог правильно сохранить дистанцию и врезался в Opel. От столкновения KIA отбросило на стоящий грузовик. Правая часть легковушки оказалась почти полностью искорежена.В ДТП никто не погиб, но 39-летнюю пассажирку KIA госпитализировали с сотрясением мозга и переломами лобных костей черепа.