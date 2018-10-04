Сербский президент Александар Вучич отдал приказ об отмене состояния полной боевой готовности, введенного во время кризиса на севере Косова.

Сербский президент Александар Вучич отдал приказ об отмене состояния полной боевой готовности, введенного во время кризиса на севере Косова, передает ТАСС.Как сообщили в минобороны республики, армия продолжит контролировать ситуацию и готова в любой момент защитить свою страну и всех своих граждан.Более 100 косовских спецназовцев 29 сентября въехали на территорию населенного сербами севера Косова, что противоречит международными договорами.Бойцы спецназа взяли под контроль водохранилища Газиводе, ГЭС "Газиводе", а также вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что это было сделано для обеспечения поездки лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи на север края.В связи с произошедшим президент Сербии принял решение перевести в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.