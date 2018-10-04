Полицейские и родительская общественность уделяют особое внимание соблюдению Правил дорожного движения детьми...

Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей – пешеходов.Полицейские и родительская общественность уделяют особое внимание соблюдению Правил дорожного движения детьми. Это хорошая возможность повысить ответственность взрослых за воспитание своих детей.Дежурство патруля проходит не только на пешеходных переходах, но и на опасных участках дороги, например, возле остановок общественного транспорта. Полицейские и представители родительской общественности объясняют детям, что риск при нарушении Правил дорожного движения очень велик для жизни, и просят их доходить до пешеходного перехода.Сотрудники полиции напоминают родителям и их детям о необходимости носить на одежде световозвращающие элементы. Дорожные полицейские обеспечивают детям безопасный переход через дорогу и уделяют внимание правилам перевозки маленьких пассажиров.Инспекторы ГИБДД и активисты родительской общественности просят сопровождающих детей взрослых уделять особое внимание обеспечению безопасности детей на улично-дорожной сети.Кроме этого затрагивается такая важная тема, как применение ремней безопасности при передвижении в транспортном средстве. Автоинспекторы просят родителей-автомобилистов соблюдать правила перевозки детей в автомобилях.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81