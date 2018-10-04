Очевидец снял на видео последствия столкновения на трассе М-8, когда автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус и кроссовер. Погибли водитель легковушки и два пассажира Volkswagen Transporter.

Авария произошло на трассе М-8 ранним утром 4 октября в Сокольском районе, когда автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который, в свою очередь, столкнулся с кроссовером.В результате столкновения три человека погибли — 28-летний водитель автомобиля отечественного производства и два пассажира Volkswagen Transporter, мужчина и женщина.Еще пять человек получили травмы, детей среди них нет. У выживших людей, по словам главы района, прокомментировавшего аварию, переломы и ушибы, однако их жизням ничего не грозит.