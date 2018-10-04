Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении мотоблока.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в августе этого года обвиняемый, взломав входную дверь хозяйственной постройки, расположенной на участке 36-летнего жителя города Москва, похитил из неё мотоблок. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 49 000 рублей.Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции в течение двух суток. Задержанный пояснил, что оказывал потерпевшему помощь по хозяйству, получая денежное вознаграждение, но после последней выполненной работы, посчитал, что ему заплатили меньше положенной суммы и решил компенсировать её, похитив мотоблок.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.