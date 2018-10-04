Стороны подписали меморандум и договорились сотрудничать в сферах культуры, экономики, туризма

Стороны подписали меморандум и договорились сотрудничать в сферах культуры, экономики, туризмаСити-менеджер Владимира Андрей Шохин и глава города Ольга Деева встретили делегацию из болгарского Карлово во главе с вице-мэром Стойо Карагенски.Владимир и Карлово связаны давно. Их породнил Николай Григорьевич Столетов. Он командовал болгарским ополчением в русско-турецкой войне 1877-78 гг. В его честь даже назвали одно из сел в Карлово.Жители села Столетово подарили ВлГУ бронзовый бюст генерала, его автор - известный болгарский скульптор Димитр Рашков. Бюст поставили в главном корпусе университета, который, как известно, носит имена братьев А.Г. и Н.Г. Столетовых.Глава болгарской делегации Стойо Карагенски поделился, что жители Карлово рады развитию дружбы с Владимиром. Они верят, что сотрудничество будет интересно и горожанам, и предпринимателям.Андрей Шохин выразил поблагодарил гостей за уважение к общей истории и пообещал, что сотрудничество с Карлово станет новой страницей в расширении партнерских связей города Владимира.В конце встречи стороны подписали меморандум и договорились сотрудничать в сферах культуры, экономики, туризма, молодежной и социальной политики и даже экологии.