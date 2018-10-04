Владимир и Карлово будут дружить городами. Глава города Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин приняли делегацию из болгарского города во главе с вице-мэром Стойо Карагенски.

Владимир и Карлово будут дружить городами. Глава города Ольга Деева и глава администрации Андрей Шохин приняли делегацию из болгарского города во главе с вице-мэром Стойо Карагенски. И подписали меморандум. Стороны договорились сотрудничать в сферах экономики, культуры, туризма, молодежной и социальной политики, а также экологии. Владимир и Карлово породнил Николай Столетов. Наш земляк командовал болгарским ополчением в русско-турецкой войне 1877-78 гг. В его честь одно из сел муниципалитета Карлово названо Столетово.