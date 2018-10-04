За победу регион борется с Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем и Татарстаном

За победу регион борется с Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем и ТатарстаномЖурнал National Geographic Traveler запустил за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.Владимирскую область номинировали как лучшее место для гастрономического туризма. За победу регион борется с Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем и Татарстаном.«Летом во Владимирской области проходят разные фестивали еды. В Муроме отмечают День калача. В Суздале проводят Праздник огурца, а в самом Владимире устраивают Вишневый спас», - пишут на странице конкурса.Подобным соревнованием организаторы хотят пробудить интерес россиян к изучению географии родной страны.