О таких звонках нужно сразу информировать полицию

О таких звонках нужно сразу информировать полициюПо информации Государственной жилищной инспекции, руководителям городских ТСЖ звонят «сотрудники жилинспекции» и заявляют о том, что срочно нужно предоставить в ГЖИ документы, связанные с деятельностью организации.Во время разговора мошенники предлагают председателям ТСЖ перевести некую сумму на счет мобильного телефона и уладить этот вопрос.О таких звонках нужно сразу информировать полицию. ГЖИ напоминает, что предоставление сведений юридическими лицами в государственные органы производится только на основании официальных документов, подписанных должностным лицом органаВ случае возникновения вопросов, обращайтесь на «горячую линию» Государственной жилищной инспекции по телефонам: (4922) 32-60-13, 33-50-73, 53-87-54.