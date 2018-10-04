Борцовская осень. Во Владимире стартовал традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвящены памяти нашего прославленного земляка, борца Эдуарда Никифорова. Сразиться за звание чемпиона в областной центр приехало более 370 спортсменов из 40 регионов страны. Участникам от 18 до 20 лет. Что ждёт победителей, расскажем далее.

Борцовская осень. Во Владимире стартовал традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвящены памяти нашего прославленного земляка, борца Эдуарда Никифорова. Сразиться за звание чемпиона в областной центр приехало более 370 спортсменов из 40 регионов страны. Участникам от 18 до 20 лет. Что ждёт победителей, расскажем далее.Этот турнир 19-й по счёту. В этом году он представительный и многочисленный. 370 участников, среди которых победители и призёры первенств мира. Однако прошлые заслуги не в счёт. Ведь сегодня ты победитель, а завтра уже на лопатках.Чемпионам международных соревнований противостоят амбициозные соперники. Им нет ещё и 20, но они уже считаются лучшими в своих регионах. Победители и призёры турнира памяти Никифорова отбираются в состав юниорской сборной. А это значит, перед ними открываются отличные перспективы.Николай Монов, ст. тренер юниорской сборной России: "В основном, на 90 процентов тот состав, который здесь отбирается. Эти участники становятся победителями и призёрами первенства России".Регламент турнира позволяет сделать осечку, но только одну. Проиграл две схватки - на медаль можешь не рассчитывать. Уступил лишь раз, шанс побороться за награды ещё остаётся.Дмитрий Коршунов, главный судья соревнований: "Если проиграл финалисту, значит есть ещё шанс занять третье место. Идут предварительные утешительные встречи".Весовая категория до 82 килограммов. На ковре Сергей Деревянко из Ростова-на-Дону. Схватка упорная, соперник не сдаётся. Долгое время на табло ничейный счёт. Однако во втором раунде Сергей набирает необходимые очки и проходит дальше по турнирной сетке.Сергей Деревянко, участник соревнований (г. Ростов-на-Дону): "Хорошо, всё получалось, отстаивал свои баллы и забирал, что мне нужно, хорошо отработал".Не все первые поединки упорные. Некоторые заканчиваются за явным преимуществом. У других борцов, которые выше на голову, тактика другая.Олег Поздяев, участник соревнований (Московская область): "Можно было более результативно схватку закончить, но я решил не рисковать. Выполнить свою работу, домашние заготовки, попробовать. Первая схватка, не самый сильный соперник, решил не рисковать".Что же касается владимирцев, то они на карандаше у тренеров юниорской сборной. Всё покажут результаты турнира, говорят наставники. А наш чемпион среди взрослых Абуязид Манцигов, по всей вероятности, после триумфа на международном турнире в Сербии должен войти в состав взрослой сборной страны. Ещё одна новость, которая касается наших спортсменов. Её сообщил президент Региональной федерации греко-римской борьбы Андрей Шохин.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Самая большая необходимость - большой спортзал, где можно было бы проводить международные соревнования. Над этим мы сейчас и работаем. Это должен быть зал для игровых видов спорта, где должно быть минимум 2-2,5 тысячи мест, где можно было бы проводить серьёзнейшие соревнования. Я думаю, в ближайшее время мы начнём строительство этого спортзала".Появиться спорткомплекс должен в Добром. Земельный участок под него уже выделен. Что же касается данного всероссийского турнира, то он завершится в выходные.