ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! Руководителям товариществ собственников недвижимости и товариществ собственников жилья поступают телефонные звонки о необходимости представить в Жилинспекцию документы, связанные с деятельностью организации.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! Руководителям товариществ собственников недвижимости и товариществ собственников жилья поступают телефонные звонки о необходимости представить в Жилинспекцию документы, связанные с деятельностью организации. Неустановленные пока граждане представляются должностным лицом инспекции и предлагают председателям ТСЖ перевести деньги на счёт мобильного телефона. Госжилинспекция не имеет к этому отношения и просит о таких звонках сообщать в полицию.