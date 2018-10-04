Откуда пошли названия местных городов и сел, что изображено на гербах населенных пунктов нашего края и в каком районе крестьяне были оружейниками. Эти вопросы задавали студентам и школьникам. В областном центре прошел первый Топонимический диктант. Как составляли задания и насколько сложными они показались участникам, расскажет Оксана Любимова.

Откуда пошли названия местных городов и сел, что изображено на гербах населенных пунктов нашего края и в каком районе крестьяне были оружейниками. Эти вопросы задавали студентам и школьникам. В областном центре прошел первый "Топонимический диктант". Как составляли задания и насколько сложными они показались участникам, расскажет Оксана Любимова.В аудитории Владимирского филиала Финансового университета студенты и школьники. Проверить свои знания по истории происхождения названий владимирских сел и городов пришли около 200 человек. Топонимический диктант проходит во Владимире впервые. Главная цель такой оценки знаний не только проверить, насколько хорошо владимирцы знают места, в которых они живут, но и заинтересовать горожан историей родного края.Наталья Юдина, организатор топонимического диктанта: "Мы считаем необходимым рассказать нашей молодежи и взрослому населению, какие существуют интересные идеи, как возникло название того или иного населенного пункта. Их достаточно много. И исторических теорий, и лингвистических теорий. Я думаю, что будет трудно из 20 ответов дать все 20. Но, если кто-то это сделает, обязательно получит награду".Топонимический диктант - это тест из 20 вопросов с несколькими вариантами ответов. Разработчик заданий Екатерина Кузнецова предложила участникам вспомнить, на гербе какого города Владимирской области изображены корзины с вишнями, поразмышлять над тем, название какого населенного пункта связано с эпохой татаро-монгольского нашествия, и ответить, в каком селе Муромского района крестьяне специализировались на оружейном деле.Екатерина Кузнецова, автор заданий топонимического диктанта: "В некоторых заданиях дается гипотеза относительно происхождения названия, и нужно выбрать о каком городе или каком населенном пункте идет речь. Есть задания, которые связаны с общим знанием нашей Владимирской области - её рек, населенных пунктов. У нас более двух десятков городов во Владимирской области. Вот о них пойдет речь. Есть и такие названия, которые не всем известны, но поразмышлять о их происхождении мы можем".На написание топонимического диктанта участникам дали один час. Многие справились раньше. Хотя некоторые вопросы заставили поломать голову и студентов, и школьников. Но от этого, по словам тех, кто пришел проверить знание родного края, только интересней.Данил Елисеев, участник топонимического диктанта: "Интересные, но немного вгоняют в ступор. Раньше не очень интересовался историей города и Владимирской области в целом. Постараюсь добавить что-то новое в свои знания, чтобы быть более эрудированным и с широким кругозором".Виктория Татаринова, участница топонимического диктанта: "Интересно узнать что-то новое про свой край. Так же вопросы не очень сложные и там есть несколько подсказок , чтобы угадать дальнейший вариант".Итоги диктанта будут известны уже через несколько дней. Посмотреть свой результат участники смогут в Интернете. Тех, кто справился лучше всех, наградят 25 октября. В этот день во Владимире пройдет конференция "Топонимы центральной России" с презентацией книги "Топонимический портрет Владимирской области", которая подробно рассказывает о происхождении названий населенных пунктов Владимирского края.