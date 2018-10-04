С профессиональным праздником поздравили лучших учителей и ветеранов педагогического труда

С профессиональным праздником поздравили лучших учителей и ветеранов педагогического трудаВо Владимире с профессиональным праздником поздравили лучших учителей области и ветеранов педагогического труда.Глава города. Ольга Деева пожелала им искренней любви и благодарности от талантливых учеников.«Учителя не только открывают для детей дверь в мир знаний, но и помогают в формировании характера и мировоззрения, потому труд каждого педагога неоценим!», - подчеркнула Ольга Деева.А начальник городского управления образования Елена Малик выразила благодарность педагогам за неиссякаемую энергию и любовь к профессии. По ее словам, труд учителя нелегок, но очень насыщен радостью, которую дарят дети.Также педагогов наградили почетными грамотами ЗакСобрания, благодарностями за реализацию совместных проектов от ВлГУ, почетными грамотами за самоотверженный труд от Профсоюза работников образования и благодарственными письмами от управления образования городской администрации.