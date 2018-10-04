Регион принимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»

Регион принимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»33 регион принимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». Проект продлится до конца октября.С начала осени в области уже высадили более 30 тысяч сосен, на 30 га провели очистку территорий от мусора, заложили аллеи в нескольких населенных пунктах региона. Кустарники также высадили во владимирском Центральном парке культуры и отдыха. А для школьников и студентов устраивали просветительские мероприятия на тему экологии.