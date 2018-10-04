Регион принимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»
Регион принимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»
33 регион принимает участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». Проект продлится до конца октября.
С начала осени в области уже высадили более 30 тысяч сосен, на 30 га провели очистку территорий от мусора, заложили аллеи в нескольких населенных пунктах региона. Кустарники также высадили во владимирском Центральном парке культуры и отдыха. А для школьников и студентов устраивали просветительские мероприятия на тему экологии.