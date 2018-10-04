Его порывы могут достигать 20 метров в секунду

Его порывы могут достигать 20 метров в секундуВладимирские синоптики предупреждают жителей региона о том, что ночью 5 октября в области заметно усилится северо-западный ветер. Такая погода сохранится до самого утра. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днем пройдет дождь, ночью ожидается дождь со снегом.Температура воздуха днем - +8 градусов по Цельсию, ночью похолодает до 0 градусов.Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области просит жителей региона быть осторожными, не парковать машины под старыми деревьями и рекламными щитами.