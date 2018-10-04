Суд приостановил деятельность бассейна на месяц

Суд приостановил деятельность бассейна на месяцСпециалисты Роспотребнадзора Владимирской области провели плановую проверку «Спортивной школы «Верба» на улице Спортивной.Проверяющие выяснили, что пробы воды из плавательного бассейна спортивной школы не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.Работу бассейна временно запретили для предотвращения угрозы жизни и здоровья людей.Муромский городский суд приостановил деятельность плавательного бассейна на месяц.