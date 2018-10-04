В Шуе планируют обновить объект культурного наследия - железнодорожный вокзал. Здание не видело ремонта долгие десятилетия.

В Шуе планируют обновить объект культурного наследия - железнодорожный вокзал. Здание не видело ремонта долгие десятилетия.За несколько последних лет Шуя заметно преобразилась. Реконструировали церкви, пешеходную зону, знаменитую колокольню Воскресенского собора и уникальный памятник архитектуры «Мерные весы». Даже построили новый современный автовокзал - пожалуй, сегодня он лучший в области.А вот старинное здание железнодорожного вокзала, к сожалению, до сих пор находится в плачевном состоянии. Исторический памятник XIX века может украсить собой любой город, тем более старинную Шую.Станция в городе была открыта в 1868 году в составе железной дороги Новки - Шуя - Иваново, соединившей центры текстильной промышленности современной Ивановской области с железнодорожной магистралью Москва - Владимир - Нижний Новгород. С тех пор здание вокзала не меняло облика.Конечно, какой-то ремонт вокзал видел, но уже давно. Ведь и поездов через Шую ходит всего ничего: пара дальних пассажирских составов Санкт-Петербург - Самара с вагонами до Уфы и пара пригородных Иваново - Ковров. Правда, прошедшим летом в Шуе наделала шума современная «Ласточка» до Москвы. Может быть, поэтому местные власти и Северная железная дорога наконец-то решили обратить взор на давно требующий ремонта деревянный вокзал. А может быть, это связано со 150-летним юбилеем здания шуйского железнодорожного вокзала.Сейчас на станции Шуя начали ремонт пассажирской пригородной платформы. Обновят фундамент, уложат тротуарную плитку с тактильным покрытием для слабовидящих пассажиров. Работы планируется завершить в декабре 2018 года.Также в планах - капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала площадью около 570 кв. м. Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, в этом году будут проведены проектные работы, в 2019 году - ремонтные.Планируется ремонт фасада здания с частичной заменой деревянных элементов обшивки. Также обновят крыльцо с входными группами и пандусом, цоколь, водосточную систему кровли, внутренние инженерные сети. Будет проведена гидроизоляция фундамента здания, заменят оконные блоки, отремонтируют внутренние помещения, в том числе бытовые, и кассы. Залу ожидания вернут исторический облик.