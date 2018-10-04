Телеведущая, блогер и экс-невеста певца Виталия Козловского - Рамина Эсхакзай, которая стала популярна после участия в шоу “Холостяк”, рассказала, что в украинском шоу-бизнесе полным-полно геев. Звезда отметила, что эта информация повергла ее в шок.

Телеведущая, блогер и экс-невеста певца Виталия Козловского - Рамина Эсхакзай, которая стала популярна после участия в шоу “Холостяк”, рассказала, что в украинском шоу-бизнесе полным-полно геев. Звезда отметила, что эта информация повергла ее в шок.Об этом Рамина сообщила в личном аккаунте Instagram. По словам блогера, у некоторых геев в украинском шоу-бизнесе даже есть полноценные семьи."Недавно узнала новые подробности темы "Геи в украинском шоу-бизнесе" и *** – у некоторых даже есть семьи. Я, блин, хранительница гей-секретов. Это дело каждого, знать – знаю, рассказывать – не имею права", – решилась на внезапное признание Эсхакзай.Фолловеры заподозрили, что таким образом девушка попыталась унизить экс-возлюбленного Козловского. “Как это низко так падать,дурацко шутить как маленькая девочка🤦🏼‍♀️Кто кого больнее укусит🙈🙀Или больше на гадит!Ничего сокровенного нет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Ты ж знала, что он гей и все равно фейково встречалась и тип замуж собралась. Я ж тогда еще в комментах писала что он гей. Ты отрицала. Пиар такой пиар. И сейчас тем же занимаешься. Но вместо этой замусоленной грязи, вымочи что то такое, что бы тебя запомнили и уже никогда не забыли. А дальше раскручивайся себе в удовольствие”, – писали Рамине пользователи Сети.Напомним, днем ранее Рамина Эсхакзай высмеяла нежности своего бывшего возлюбленного с молодой украинской моделью. Козловский похвастался в соцсетях снимками с девушкой, которые с иронией прокомментировала его бывшая."Это что? Новый роман? Надеюсь, хоть будет кого обсудить на досуге", – написала она.