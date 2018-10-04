Певица Алсу дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как поразил ее муж, бизнесмен Ян Абрамов, в день рождения.

Певица Алсу дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как поразил ее муж, бизнесмен Ян Абрамов, в день рождения.Певица Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым уже 12 лет. Артистка подарила ему дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Кажется, это одна из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Алсу предпочитает не распространяться об отношениях с супругом, однако рассказала, какой неожиданный подарок сделал муж в день ее рождения."Тони Брэкстон – это одна из моих самых любимых певиц, я выросла на ее песнях, даже копировала ее, когда искала свое звучание, свой тембр. А прошло всего несколько лет, и муж пригласил Тони спеть на моем дне рождения, который мы отмечали в Америке. Это был самый неожиданный сюрприз того дня", – призналась Алсу.Артистка рассказала, что готовилась к празднику, ни о чем не подозревая, и слушала альбом Тони Брэкстон. И в тот же вечер увидела ее воочию. "В большом зале собрались все гости. Открывается занавес. И на сцене стоит Тони! Я была готова ко многому, но не к этому. Она пригласила меня на сцену, мы исполнили дуэтом мою любимую песню. После выступления пообщались. Это было невероятно!" – цитирует популярную исполнительницу .Она отметила, что никогда не мечтала о той популярности, которая свалилась на нее после того, как в далеком декабре 1998 года свет увидел дебютный клип 15-летней Алсу на песню "Зимний сон".Певица отметила: "Если коротко сказать о том пути, который пройден, то мне грех жаловаться. Лишь вновь и вновь могу повторить слова благодарности своим родителям, семье и всем, кто помогал делать первые шаги на большой сцене, – за поддержку и веру, которыми я очень и очень дорожу…"