В сентябре в Волгоградской области пропала 16-летняя девушка. 3 октября в Москве был полицейскими найден 40-летний мужчина, подозреваемый в причастности к пропаже подростка. При первом же допросе задержанный признался в убийстве.

Две недели назад, 20 сентября в Волгоградской области пропала 16-летняя студентка "Еланского аграрного колледжа": её сокурсники подтвердили, что девушка приходила в учебное заведение, однако, не дождавшись начала пар, отправилась домой.Дома она так и не появилась. Следователи-криминалисты несколько дней вели активную деятельность по поиску девочки: опрашивались ее родственники, друзья, знакомые, изучались записи камер наблюдения.Спустя некоторое время было обнаружено, что через Елань проезжал 40-летний мужчина, уже известный полицейским, поскольку в 2008 году он был осужден на 9 лет строго режима за сексуальное насилие над 12-летней девочкой.Подозреваемый был задержан в Москве 3 октября. При первом же допросе мужчина признался в убийстве.По словам задержанного, 20 сентября он ехал на своей машине в Москву и заблудился. Спросил путь, и девочка согласилась его показать: села в автомобиль и повела проселочными дорогами.Задержанный утверждает, что не хотел убивать свою попутчицу. Она, мол, потребовала повернуть назад, у него кончался бензин, и они поссорились. Дальнейшие события мужчина описал так: "Она на меня накинулась, я просто ее оттолкнул, и когда она падала на обочину, я просто понял, что у меня нож в руке."Сегодня, 4 октября, мужчина этапирован из Москвы в Волгоградскую область. Там будут проведены соответствующие следственные эксперименты, в результате которых полицейские смогут установить точную картину произошедшего.