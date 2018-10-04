Вертолет упал и загорелся вблизи жилой деревни Вонышево

Вертолет упал и загорелся вблизи жилой деревни ВонышевоЗаместитель генерального прокурора Российской Федерации Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета AS-350 в Солигаличском районе Костромской области, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах.Напомним, что вертолет упал и загорелся вблизи жилой деревни Вонышево. На борту находились три человека, все они погибли. Никто из жителей деревни не пострадал.По данным СМИ, на борту разбившегося вертолета находился заместитель генпрокурора России. В это время он был в отпуске. Официально эта информация пока не подтверждается.По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, полет проходил по уведомительной заявке, которая разрешения не требует. В связи с этим нет точных данных о маршруте полета.Личности всех погибших установлены, тела сильно обгорели. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).