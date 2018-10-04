На участке строительства Крымского моста между Тузлинской косой и одноименным островом накренился и упал один из железнодорожных пролетов. Произошло это во время опускания пролета на опоры.

На участке строительства Крымского моста между Тузлинской косой и одноименным островом накренился и упал один из железнодорожных пролетов. Произошло это во время опускания пролета на опоры.Пролет упал на мелководье, пострадавших нет, опоры не повреждены, сообщает ТАСС. На сроки строительства моста инцидент не повлияет, новый пролет установят в течение 30-45 суток.Нештатная ситуация никак не повлияла на судоходство в Керченском проливе, сообщил директор компании "Крымские морские порты" Алексей Волков.