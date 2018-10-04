Молодая супруга Никиты Преснякова Алена Краснова уехала в Португалию. Там она развлекается в обществе подруг.

Молодая супруга Никиты Преснякова Алена Краснова уехала в Португалию. Там она развлекается в обществе подруг.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алена Краснова опубликовала фотографию, сделанную в Португалии. Женщина объявила о том, что покинула Россию ради встречи с лучшей подругой, которая на протяжении долгого времени живет за границей."Наконец-то мое заветное желание воплотилось в реальность! После переезда лучшей подруги в Португалию, каждый год обещала прилететь и ее навестить ✈️💌 До сих пор не верится, что мы вместе здесь.. Встречай, Лиссабон ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала счастливая Краснова.Примечательно, что в Португалию Алена отправилась одна, оставив мужа, музыканта и исполнителя Никиту Преснякова, в России. К слову, в комментариях к посту артист признался, что скучает по жене. Та ответила, что тоже, однако это обстоятельство не помешало ей опубликовать в Stories веселый вечер с подругами. На видео, обнародованных Аленой, видно, как она танцует под музыку и подпевает.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикациям Красновой. "как всегда прекрасна", "Ну когда же вы родите", "Как всегда красотка!!!", "Такая хорошенькая !!! Кукольная девушка!", "Красотка! Только тюнинга Алена не надо, естественной красотой Господь одарил!", "А где Никитос??", "Подруги есть а Никиты нет(((", "Почему на тусу без мужа?" – прокомментировали пользователи Сети.Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлым летом. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники.