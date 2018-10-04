Сумма ущерба, причиненного собственникам похищенного имущества, превысила 65 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в марте и июне текущего года злоумышленник незаконно проникал в дачные дома, расположенные на территории Петушинского района, откуда похищал оставленные владельцами на зимний период времени электроинструменты, бытовую технику и продукты питания.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 65 000 рублей.Фигурант был задержан на территории Петушинского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину он признал.Большая часть похищенного имущества была изъята в ходе следствия и возвращена законным владельцам.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.