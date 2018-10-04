В Амгинском улусе Якутии местный житель застрелил соседа - сотрудника МЧС, после чего бросил оружие и скрылся с места преступления. Полицейские уже вышли на след подозреваемого.

В Амгинском улусе Якутии местный житель застрелил соседа — сотрудника МЧС, после чего бросил оружие и скрылся с места преступления. Полицейские уже вышли на след подозреваемого.Трагический инцидент произошел в четверг утром в себе Абага, но что стало его причиной остается неизвестным. Тело 42-летнего Сергея Осипова обнаружили рядом с его домом, рядом был брошен карабин "Сайга МК".Подозрения в расправе пали на соседа сотрудника МЧС, который скрылся в лесу. "Жертва и преступник никогда открыто не вступали в конфликт. Их дома расположены рядом", — рассказал News.Ykt.Ru знакомый с ситуацией источник, уточнив, что у погибшего остались жена и двое маленьких детей.Предполагаемого убийцу, по последним данным, нагнали в лесу, сейчас с ним ведутся переговоры. Все тот же источник отметил, что пожилой мужчина жил один и налегал на спиртное.