Потерпевший оценил ущерб в 49 тысяч рублей

Потерпевший оценил ущерб в 49 тысяч рублейВ Юрьев-Польском районе 24-летнего местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следствие установило, что летом этого года мужчина взломал дверь хозпостройки, расположенной на участке 36-летнего москвича. Злоумышленник украл из нее мотоблок. Собственник оценил ущерб в 49 тысяч рублей.За двое суток полицейские нашли воришку. Молодой человек рассказал, что раньше помогал потерпевшему по хозяйству, за что ему платили. Но в последний раз за работу, по его мнению, заплатили недостаточно. Для того, чтобы компенсировать это, он и похитил мотоблок.Уголовное дело направлено в суд. Похищенный мотоблок вернули владельцу.