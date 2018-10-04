То же самое произошло и с владимирским мотоциклистом

То же самое произошло и с владимирским мотоциклистомВ середине сентября этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21213». От 32-летнего водителя пахло алкоголем. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили, что мужчина был пьян.Оказалось, что двумя месяцами ранее нарушителя лишили прав за вождение в нетрезвом виде.Та же история случилась и в Суздальском районе. Полицейские остановили мотоцикл «Альфа», за рулем которого сидел 39-летний владимирец. Как и в предыдущем случае, мужчину поймали пьяным не в первый раз.В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.