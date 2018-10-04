Им нужны внимание и забота. 4 октября во всём мире отмечается День защиты животных. Эту дату предложили зоозащитники ещё в 30-е годы прошлого века. К сожалению, в современном мире случаев жестокого обращения с четвероногими и пернатыми меньше не становится. Во Владимире к памятному событию приурочили необычную благотворительную акцию. Она призвана помочь питомцам одного из городских приютов. Поучаствовать в акции могут все желающие. Как сделать доброе дело, узнала Маргарита Махрова.

Им нужны внимание и забота. 4 октября во всём мире отмечается День защиты животных. Эту дату предложили зоозащитники ещё в 30-е годы прошлого века. К сожалению, в современном мире случаев жестокого обращения с четвероногими и пернатыми меньше не становится. Во Владимире к памятному событию приурочили необычную благотворительную акцию. Она призвана помочь питомцам одного из городских приютов. Поучаствовать в акции могут все желающие. Как сделать доброе дело, узнала Маргарита Махрова.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Этого рыжего симпатягу назвали Антей, он оказался в приюте больше двух месяцев назад, его привезли люди, со сломанной лапой, вероятно, он попал под машину. Это очень добрый и ласковый пёс, который хочет найти семью".Антею 2 с небольшим года, после сложной операции он снова может нормально ходить и полностью доверяет людям. Сейчас в приюте около сотни собак, более 50 кошек и даже 2 чайки. Их принесли сюда ещё птенцами и смогли выходить. Снова на волю пернатых не выпустишь - погибнут из-за проблем с крыльями, поэтому птицам тоже ищут хозяев. Животных сердобольные приносят регулярно, приют практически переполнен. Зачастую зверей просто подбрасывают, и не всегда их удаётся спасти.В наглую просто привязали и записку... - "Заберите"? - "Заберите", то есть, человек даже вот не постеснялся привязать, это вот, которая самая крайняя Клякса.В апреле этого года в приюте случился пожар. С огнём спасатели боролись почти два часа. В результате, люди не пострадали, а вот 2 собаки, которых до этого выходили ветеринары, - погибли. Как выяснили следователи, пожар не был случайностью - горючие материалы загорелись от спички, зажигалки или брошенного сигаретного окурка. Кто решил погубить беззащитных зверей, чью жизнь и так нельзя назвать счастливой, - неизвестно до сих пор. К счастью, силами неравнодушных владимирцев приют удалось восстановить.Валентина Сокова, руководитель центра животных Валента: "Видеокамеры мы поставили, чтобы видеть, что происходит, это уже вынужденная мера после пожара, всё это мы сделали практически, на территории теперь свет у нас есть. Стараемся как-то максимально уплотняться, насколько мы можем. Ну, бесконечно, тоже нельзя. Вот, отдаём кого-то - берём другого..."Если раз в неделю кого-то из животных удаётся пристроить - это уже маленькая победа, рассказывают в приюте. Выгуливать зверей помогают волонтёры. Никита Степанов в их числе. О том, что приюту можно помогать, узнал от друзей 2 года назад. Теперь ищет животным новый дом через соцсети, а сегодня пришёл взять домой приютского котёнка.Никита Степанов, волонтёр: "У нас ещё кошка, она немного сама по себе, вот хочется кого-то ручного, кого можно погладить, поиграть".Поддержать приют решили и в филиале Центральной городской библиотеки на Суздальском проспекте, 2. Ко Дню защиты животных здесь уже второй год проводят благотворительную акцию. Посетителям показывают добрые и мудрые книги о животных, а ещё принимают от людей вещи и средства, необходимые приюту.Ольга Малышкина, сотрудник "Центральной городской библиотеки": Тёплые вещи, гигиенические принадлежности, корма для животных, подстилки, миски, шлейки, поводки - в общем всё, что нужно животным в быту. На деньги, которые люди приносят, мы покупаем медикаменты, которые опять же попросили в центре-приюте "Валента".Многие читатели уже начали приносить в библиотеку тёплые вещи и корма. Помочь животным может каждый, говорят организаторы. По телефону, который вы видите на экране, можно уточнить, что нужно животным из приюта. Библиотека работает ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 19.30. Акция проходит в библиотеке с 4 по 11 октября.