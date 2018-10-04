Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отдает предпочтение российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Сам Златан известен и тем, что увлекается единоборствами.

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отдает предпочтение российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Сам Златан известен и тем, что увлекается единоборствами.В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намерен посетить этот поединок.Шведский футболист отдает предпочтение Нурмагомедову. "Думаю, что Хабиб победит. Если он поймает, то уже не отпустит. Он заставит соперника страдать на ринге и заставит его сдасться", — заявил Ибрагимович.