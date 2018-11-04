Алек Болдуин отрицает свое участие в пятничной драке на Манхэттене.

Алек Болдуин отрицает свое участие в пятничной драке на Манхэттене. Ранее сообщалось, что 60-летний американский актер повздорил с мужчиной из-за парковочного места и ударил его в челюсть. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, пишет ТАСС.Болдуин в своем Twitter назвал сообщение телекомпании NBC "вопиюще ложным". Как сообщила NBC, актера арестовали и обвинили в хулиганстве."Утверждения о том, что я кого-то ударил из-за места для парковки, не соответствуют действительности", — написал актер.По словам Болдуина, даже широкое обсуждение лжи в СМИ не сделает её правдой.