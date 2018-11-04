На Украине умерла в больнице сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую 31 июля этого года облили концентрированной серной кислотой. О смерти Гандзюк сообщается на посвященной ей странице в Фейсбуке, которую ведут ее друзья.

На Украине умерла в больнице сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую 31 июля этого года облили концентрированной серной кислотой. О смерти Гандзюк сообщается на посвященной ей странице в "Фейсбуке", которую ведут ее друзья. "Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", — сказано в сообщении.Екатерину Гандзюк облили кислотой возле ее дома. С ожогами ее сначала доставили в местную больницу, затем перевели в одно из медучреждений в Киеве. Полиция завела дело по статье "Умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже переквалифицированной на статью "Покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по данному делу.Полиция подтвердила факт смерти Гандзюк, передает РИА Новости. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, сообщение о ее смерти в дежурную часть от врачей не поступало, однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти чиновницы подтвердился, правоохранители проводят в больнице необходимые следственные действия.Смерть Екатерины Гандзюк подтвердил и президент Украины Петр Порошенко, потребовав от правоохранителей найти виновников ее гибели, передает "Интерфакс". В числе задержанных в покушении на нее — мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения как покупатель серной кислоты. В середине сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что возможный организатор покушения на Екатерину Гандзюк заявил о готовности дать показания. В отношении организатора и исполнителя преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.По словам первого зампредседателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, cледствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональную деятельность Екатерины Гандзюк в должности и. о. руководителя аппарата Херсонского городского совета и ее активную гражданскую позицию, общественную и политическую деятельность как активиста.