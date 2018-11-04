Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским Локомотивом и португальским Порту рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Локомотивом" и португальским "Порту" рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой.Встреча пройдет 6 ноября в Португалии. Помощниками главного судьи на матче будут Массимилиано Иррати, Даниэле Довери, Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Резервным арбитром назначен Альберто Тегони.Напомним, что после трех туров "Локомотив" не имеет в активе ни одного очка и занимает последнее место в группе "D". Железнодорожники потерпели три поражения в трех встречах. "Порту" в свою очередь является лидером квартета с 7 баллами.