В Нью-Йорке состоялось очередное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - UFC 230. В главном бою за титул организации в тяжелом весе встретились американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье и его соотечественник Деррик Льюис.

В Нью-Йорке состоялось очередное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — UFC 230. В главном бою за титул организации в тяжелом весе встретились американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье и его соотечественник Деррик Льюис.Победа досталась 39-летнему Кормье, которому во втором раунде удалось провести удушающий прием. Кормье также является чемпионом UFC в полутяжелом весе. Отметим, что он стал первым в истории организации бойцом, которому удалось успешно защитить титул в нескольких весовых категориях.