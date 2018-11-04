Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в Instagram заявил, что приступает к тренировкам после операции на пальце руки. Ранее двукратный чемпион мира травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах.

Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в Instagram заявил, что приступает к тренировкам после операции на пальце руки. Ранее двукратный чемпион мира травмировался на сборе в Валь Сеналесе (Италия) при падении во время тренировки на лыжероллерах."Кто куда, а мы на вкатку​​​, я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца", — написал Устюгов.Посмотреть эту публикацию в InstagramКто куда, а мы на вкатку, я в строю и готов тренироваться даже со спицами внутри пальца. #ЧемпионыГослото #Мыподдерживаемспорт #ГослотоПубликация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) 3 Ноя 2018 в 8:26 PDT