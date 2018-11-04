Шесть человек погибли и пять пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, произошедшего воскресным утром около побережья Мертвого моря в Иорданской долине. Камера наблюдения запечатлела момент аварии.

Камера наблюдения, установленная на шоссе 90 в Иорданской долине в Израиле, запечатлела момент фатального ДТП, произошедшего утром в воскресенье, 4 ноября, неподалеку от побережья Мертвого моря.На кадрах можно наблюдать, как большегруз, двигавшийся по полосе встречного движения, вильнул из стороны в сторону, выехав на "встречку".Судя по всему, этот маневр дезориентировал водителя микроавтобуса, попытавшегося уклониться от фуры. В итоге, произошло лобовое столкновение, в котором, как сообщалось ранее, погибли шесть человек, еще пять – получили травмы различной степени тяжести.По данным местных СМИ, спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось деблокировать пострадавших и тела погибших при помощи специальных инструментов.Полиция уже приступила к изучению всех обстоятельств ЧП и задержала водителя грузовика для проведения допроса.