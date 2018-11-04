В Балтийском море затонул польский корабль Mietus, все находившиеся на борту судна люди спасены. Инцидент произошел накануне вечером, на судне было 19 человек.

В Балтийском море затонул польский корабль Mietus, все находившиеся на борту судна люди спасены. Инцидент произошел накануне вечером, на судне было 19 человек.Как рассказал журналистам официальный представитель польской морской службы поиска и спасения Рафал Гоецк, корабль Mietus ("Налим") ходил в коммерческие рейсы — в частности, возил людей на рыбалку. По данным польского ведомства, людям с него помогли датские спасатели.Один человек с борта затонувшего судна получил травму головы и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. В спасательной операции участвовали два вертолета и три судна. Причина, по которой затонул Mietus, пока неизвестна.