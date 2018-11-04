В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лос-Анджелес Кингз на домашнем льду обыграл Коламбус Блю Джекетс. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду обыграл "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.У победителей шайбы забросили Алекс Айафалло (13-я минута), Джефф Картер (31-я), Анже Копитар (48-я) и Дастин Браун (49-я). В составе проигравших отличился Зак Веренски (41-я). Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отметился результативной передачей. Всего на его счету в этом сезоне 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 25 бросков.