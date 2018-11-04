15 погибших и 44 пострадавших – таков итог аварии с участием 31 автомобиля, произошедшей в субботу на северо-западе Китая. Очевидцы публикуют в сети последствия страшного столкновения, спровоцированного, по предварительной версии, водителем грузовика.

В сети появились кадры, запечатлевшие последствия массовой дорожной аварии, произошедшей в субботу, 3 ноября, на трассе неподалеку от города Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.Как сообщалось ранее, в результате столкновения 31 автомобиля погибли 15 человек. Еще 44 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.По предварительной версии, инцидент спровоцировал водитель грузовика, не справившийся с управлением и протаранивший транспортные средства, выстроившиеся перед пунктом оплаты проезда на платной автостраде.Полиция уже задержала предполагаемого виновника ЧП, отделавшегося легкими повреждениями.