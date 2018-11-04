Бывшая ведущая проекта Дом-2 Ксения Бородина разместила весьма странное видео в Сети. Пост вызвал неоднозначную реакцию.

Бывшая ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина разместила весьма странное видео в Сети. Пост вызвал неоднозначную реакцию.На опубликованных кадрах младшая наследница ведущей якобы ругается с кем-то по телефону стучит руками по столу. Рядом с ребенком на столе стояла бутылка вина.В это время к малышке подошла мама. Бородина поинтересовалась у дочери, на кого она ругается и откуда у нее алкоголь.Примечательно, что в видео можно несколько раз заметить перемены настроения звезды "Дома-2". Она то повышает тон и ругает дочь, то начинает ее жалеть.Ранее запись программы "Бородина против Бузовой" окончилась очередным скандалом. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая осмелилась ей возражать.Гнев Бородиной вызвал тот факт, что Оксана Ряска рискнула заговорить в то время, когда Ксения произносила пламенную речь. Ведущая и до этого не скрывала своего раздражения: ей не нравилось, что ее коллеги пытаются защитить участников с особыми жизненными обстоятельствами.