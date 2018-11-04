Жители южных штатов США на днях могли видеть яркий метеор в вечернем небе. По сообщениям местных СМИ, это произошло поздно вечером 2 ноября.

Жители южных штатов США на днях могли видеть яркий метеор в вечернем небе. По сообщениям местных СМИ, это произошло поздно вечером 2 ноября."Падающую звезду", сгоревшую в атмосфере, сопровождала яркая вспышка. Видео момента падения метеора публикуют многие пользователи "Твиттера". По сообщению телеканала KARK-TV, вещающего из Литл-Рока, штат Арканзас, небесное тело было частью метеорного потока Тауриды, наблюдаемого каждый год в сентябре — декабре.This is AMAZING! Large bolide fireball #Meteor