Московский метрополитен надеется, что травма полученная актрисой Татьяной Васильевой во время поездки в субботу, не повредит ее здоровью.

Московский метрополитен надеется, что травма полученная актрисой Татьяной Васильевой во время поездки в субботу, не повредит ее здоровью. Руководство подземки сожалеет об инциденте и призывает пассажиров помнить о правилах безопасности на транспорте, пишет РИА Новости."Один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями", — сказано в сообщении метрополитена.Татьяна Васильева опубликовала в Instagram фото со следами ушибов на голове. По словам актрисы, машинист не предупредил о том, что двери вагонов закрываются, и ей зажало голову.Посмотреть эту публикацию в InstagramВсегда любила метро. Хорошего всем вечера.Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) 3 Ноя 2018 в 10:47 PDTСын актрисы рассказал в социальной сети, что Татьяна Васильева прошла обследование в НИИ им.Склифосовского. Ей были назначены компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.