Пять человек госпитализированы после пожара в одной из квартир 12-этажного жилого дома на улице Подольская на юго-востоке столицы. Пожар произошел в квартире на одиннадцатом этаже.

Пять человек госпитализированы после пожара в одной из квартир 12-этажного жилого дома на улице Подольская на юго-востоке столицы. Пожар произошел в квартире на одиннадцатом этаже.Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, рассказали РИА Новости в экстренных службах столицы.Это уже не первый за утро пожар на юго-востоке столицы: ранее на Лермонтовском проспекте загорелись частный дом и гараж с надстройкой. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарными были спасены четыре человека, однако еще один погиб: его тело было обнаружено при разборе завалов гаража.