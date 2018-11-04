На юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате ЧП погиб один человек.

На юго-востоке Москвы произошел пожар, в результате ЧП погиб один человек. Такие данные сообщили представители ГУ МЧС столицы.Как уточняется, пожарные прибыли по адресу Лермонтовский проспект, дом №224, где горели частный дом и гараж с надстройкой. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.Были спасены четыре человека, передает РИА Новости. В 6:05 пожар удалось локализовать, в 7:02 – ликвидировать. В процессе разбора завалов гаража было обнаружено тело погибшего.