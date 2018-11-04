Громкая музыка, яркие костюмы, танцы и хороводы: русскоговорящие жители Нью-Йорка отметили День народного единства прямо в центре города.

Громкая музыка, яркие костюмы, танцы и хороводы: русскоговорящие жители Нью-Йорка отметили День народного единства прямо в центре города.На Таймс-сквер они вышли в кафтанах, вышиванках и других национальных одеяниях, чтобы показать все разнообразие народов России, передает "Россия 24".Шумное веселье привлекло внимание многочисленных иностранных туристов. Правда, повторить непривычные танцевальные движения решились не все: в основном наблюдающие просто аплодировали, снимали фото и видео.