Внимание детей было обращено на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве провели занятие в одном из торговых центров города.На площадке автогородка, оборудованного светофорами и дорожными знаками, автоинспекторы начали теоретическую часть с вводного экскурса по правилам безопасного поведения. Прежде всего внимание детей было обращено на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения при пересечении проезжей части. Полицейские научили детей разрабатывать безопасный маршрут «дом-школа-дом», рассказали о видах «дорожных ловушек» и пояснили, как в них не попасть.Также был рассмотрен вопрос Правил дорожного движения для велосипедистов и любителей самокатов и роликовых коньков.В завершение увлекательной беседы каждый желающий мог прокатиться на детском электромобиле. Перед заездом инспектор дорожно-патрульной службы напомнил юным водителям о необходимости использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств.Подобные мероприятия помогают детям на практике обрести знания, необходимые в будущем.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81