Комплексная система противовоздушной обороны (ПВО) России, вероятно, является самой мощной и продвинутой в мире.

Комплексная система противовоздушной обороны (ПВО) России, вероятно, является самой мощной и продвинутой в мире. Об этом пишет издание The National Interest.Как уточняется, тактика A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра, концепция сдерживания противника комплексом вооружений) делает из России настоящую крепость, так как модернизированные и созданные с применением новейших технологий многоуровневые системы ПВО превращают воздушное пространство Российской Федерации в "настоящее минное поле для противника".По мнению автора материала Адама Кабота, при столкновении с российскими комплексами самолеты-невидимки НАТО и США могут стать абсолютно бесполезными. Несмотря на наличие у американских ВВС огромного опыта противодействия ПВО противника и новейших самолетов на вооружении (в том числе истребителей-невидимок пятого поколения F-22 и F-35), им еще не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой подобной российской.Как считает автор, скорее всего, дорогостоящая тактика подавления ПВО не поможет в случае с Россией и не гарантирует уничтожение всех российских комплексов. Успешному подавлению российской ПВО также помешает ее высокая мобильность, сообщает газета "Известия". Самолеты-бомбардировщики B-2 могут оказаться уязвимыми перед боевыми самолетами и новыми радиолокационными системами России.Автор приходит к выводу, что наилучший способ борьбы с ПВО – их избегание. Но в случае атаки на воздушное пространство Российской Федерации это будет невозможно.3 ноября текущего года американские эксперты оценили шансы истребителей F-35 против российских зенитно-ракетных комплексов С-300.