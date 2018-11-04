В инциденте никто не пострадал

В инциденте никто не пострадалАвтобус загорелся утром в воскресенье, 4 ноября, в центре Владимира, сообщили в региональном ГУ МЧС.По данным ведомства, сообщение о возгорании автобуса в районе дома № 36 на Октябрьском проспекте поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:43. На место направили 11 пожарных и четыре единицы техники. Им потребовалось менее получаса, чтобы потушить огонь. В 11:13 пожар был полностью ликвидирован. Общая его площадь составила 10 квадратных метров.В инциденте никто не пострадал, уточнили в МЧС.