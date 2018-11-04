Экипаж Боинга авиакомпании НордСтар запросил экстренную посадку в Красноярске после того, как в стекле кабины пилотов образовалась трещина.

Экипаж "Боинга-737" авиакомпании "НордСтар" запросил экстренную посадку в Красноярске после того, как в стекле кабины пилотов образовалась трещина. Самолету еще несколько часов предстоит вырабатывать топливо. Ожидается, что самолет приземлится около 13 часов по московскому времени, пишет ТАСС. Специалисты готовятся к проверке лайнера.Самолет выполнял чартерный рейс из Новосибирска в китайский Санья с 166 пассажирами и 7 членами экипажа.Ранее "Интерфакс" сообщил о том, что самолет с неисправностью уже благополучно приземлился в Красноярске. Источник агентства рассказал о 73 людях на борту.