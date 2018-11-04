Правоохранители, общественники и представители библиотеки провели совместное мероприятие в рамках профилактической операции «Пешеход».

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району провели встречу с воспитанниками Покровского детского дом. Мероприятие, организованное во взаимодействии с представителями Общественного совета и местной библиотеки, прошло в рамках оперативно-профилактической операции «Пешеход».Открыла встречу инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева. Инспектор напомнила о важности соблюдения Правил дорожного движения при переходе проезжей части, катании на велосипедах, самокатах, рассказала о различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге и как их избежать. Евгения Сычева акцентировала внимание на необходимости использования световозвращающих элементов.В ходе беседы капитан полиции задала несколько вопросов, касающихся безопасного поведения на проезжей части, похвалив ребят за отличные знания.Продолжил встречу Председатель Общественного совета при ОМВД А.Д. Омаров, который еще раз напомнил о безопасном поведении не только на дорогах, но и в быту.Главный библиотекарь ДЛЭЦ города Петушки Т.В. Шанчурова что 2018 год является Годом доброты, разъяснила такие понятия, как волонтер, сострадание, помощь, милосердие.Завершилась встреча совместным просмотром познавательных фильмов, сюжеты которых призывают юных пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, ответственно относиться к своему здоровью, уважать окружающих и нести ответственность за братьев наших меньших.Дети и педагоги поблагодарили правоохранителей, общественников и библиотекарей за интересное мероприятие, а полицейские пожелали ребятам с пользой и безопасно провести осенние каникулы.